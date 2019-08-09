Крымские росгвардейцы нашли и вернули родителям потерявшуюся 4-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-09T11:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На набережной Ялты потерялась маленькая 4-летняя девочка. Об этом сразу же оповестили наряды вневедомственной охраны Росгвардии, которые несту дежурство неподалеку. Ситуация простейшая: малышка гуляла с отцом, но в какой-то момент родитель упустил ее из вида. Ребенок просто затерялся в толпе.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Владислав Забелин и сержант Сергей Коломиец незамедлительно приступили к поиску, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Пропажу» нашли достаточно оперативно: обследовав набережную и прилегающую к ней территорию, на одной из соседних улиц бойцы обнаружили девочку. По всем приметам похожая на ту, что потерял незадачливый отец. Ребенка в целости и сохранности передали отцу.

ИСТОЧНИК KP.RU