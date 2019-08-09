Женщина застряла в крымских горах около водопада Джур-Джур

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-09T11:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хапхальском ущелье около водопада Джур-Джур днем 8 августа застряла туристка. Она травмировала ногу.

Когда женщина поняла, что травма ноги слишком сильная и самостоятельно она не выберется, пришлось вызвать спасателей.

Трем специалистам МЧС пришлось подниматься около 2 километров вверх по ущелью. Ее эвакуировали оттуда на носилках, обездвижив ногу.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Пострадавшей оказалась крымчанка - жительница Феодосии. Ее на служебном автомобиле доставили в село Солнечногорское, где передали бригаде скорой помощи.

В МЧС напоминают, что горы - это зона повышенной опасности, поэтому ходить туда в одиночку - не всегда хороший вариант. И прежде чем отправляться в путешествие, оцените свои силы адекватно.

ИСТОЧНИК KP.RU