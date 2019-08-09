В санаториях «Курортов Крыма» на ЮБК проходят музыкальные концерты, театральные и цирковые представления

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-09T13:18:04+03:00

«Дюльбер», «Мисхор», «Ай-Петри» и «Морской Прибой» весь август организовывает для гостей и жителей Большой Ялты яркие творческие праздники

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В сети санаториев «Курорты Крыма» регулярно проходят творческие программы, концерты, мастер-классы и конкурсы для гостей и жителей Большой Ялты.

Санатории «Дюльбер», «Мисхор», «Ай-Петри» и «Морской Прибой» благодаря большой территории и благоустроенным галечным пляжам проводят крупные морские праздники – например, «День Нептуна», на который собираются гости со всего побережья.

- Каждый день в санатории наполнен событиями и приключениями. Для примера, в обычный вторник, 6 августа, в санатории «Мисхор» прошло сразу два больших праздника - «Мисхорские таланты» и музыкально-игровой вечер «Музыка нас связала». Помимо этого, весь день работали творческие мастерские, детские игровые комнаты, спортивные секции, - сообщает пресс-служба «Курортов Крыма».

Санаторий «Ай-Петри» в тот же день организовал авторскую программу «Хоровод Друзей». Любительский театр фольклора и танца «Русалочка» на летней танцевальной площадке представил костюмированное представление, в котором зрители поучаствовали в театрализации, познакомились с обычаями и традициями народов России. Кроме того, в санатории с концертом выступил заслуженный артист Республики Крым Ян Белов.

А вот «Дюльбере» для детей и взрослых состоялось представление Московского цирка - и все это только за 1 день.

Более подробную информацию о праздничных программах, отдыхе и лечении в санаториях можно узнать в соцсетях и на сайтах - aipetri.com (Санаторий «Ай-Петри»), sk-dulber.ru (Санаторий «Дюльбер»), miskhor.com (Санаторий «Мисхор) и morskoipriboy.ru (Санаторий «Морской прибой»).

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU