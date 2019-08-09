2019-08-09T13:52:26+03:00
Общество

Длинные выходные в безопасности: Крымские спасатели будут дежурить в усиленном режиме

Патрулирование организуют и на воде, и в лесах
Анастасия ЖУКОВА
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Спасатели всегда готовы оказать помощьСпасатели всегда готовы оказать помощьФото: Анастасия ЖУКОВА
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Жителей Крыма впереди ждут три выходных дня: понедельник, 12 августа, напомним, тоже объявлен нерабочим в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.

Спасатели в эти дни будут дежурить в усиленном режиме.

- Личным составом всех аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» будет организовано ежедневное патрулирование в горно-лесной зоне, а также на побережье: в бухтах и так называемых «диких пляжах», - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. - Патрулирование также будет организовано на воде.

Министр подчеркнул, что все отряды спасателей обеспечены необходимым снаряжением для быстрого и эффективного оказания помощи, в том числе - радиостанциями, шанцевым инструментом, плавсредствами, альпинистским снаряжением.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций уже разработаны планы применения сил и средств.

Любителям горных походов Сергей Шахов напомнил, что на плато «Караби-яйла» базируется постоянный пост «КРЫМ-СПАС», где всегда дежурят два человека. Туристы могут проконсультироваться со спасателями по поводу особенностей маршрутов, а также зарядить телефон и пополнить запасы воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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