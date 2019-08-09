2019-08-09T17:07:15+03:00
Происшествия

В Детском парке сотрудника аттракциона ранили из пневматического оружия

Полиция проводит проверку
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: предоставлены очевидцами в соцсетяхФото: предоставлены очевидцами в соцсетях
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В Детском парке молодой парень получил пулевые ранения - предположительно, ему в спину несколько раз выстрелили из пневматического оружия, которым пользуются в тире.

Инцидент произошел 8 августа, пострадавший подал заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в МВД Крымскому информационному агентству.

По данным очевидцев, травмы получил сотрудник парка, он пожаловался посетителям на боль в спине и шее. Оказалось, что у молодого человека - множественные ранения.

Очевидцы утверждают, что выстрелы из "пневматики" прозвучали после потасовки между пострадавшим и администратором аттракциона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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