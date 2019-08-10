Погода в Крыму на 10 августа: до +31 градуса и дождь

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-10T08:10:23+03:00

Сегодня на полуострове будет облачно, местами возможны дожди Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Будет дуть ветер до 13 метров в секунду

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В Крыму 10 августа будет переменная облачность, местами пройдут дожди. Будет дуть северо-западный ветер до 13 метров в секунду.

В Симферополе сегодня небо будет скрыто за тучами. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Будет дуть юго-западный ветер до 13 метров в секунду.

В Севастополе в субботу также переменная облачность. Днем столбики термометров покажут до +31 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Днем будет дуть северо-западный ветер до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +29 градусов.

В Керчи в субботу пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU