Проезд к Ай-Петри через Соколиное закрыли

9 Авг. 23:59 2019-08-09T23:59:27+03:00

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В Крыму закрыли проезд к одному из самых популярных туристических мест Крыма - плато Ай-Петри.

Как сообщают крымчане, на проезде со стороны Соколиного теперь стоят сотрудники ГИБДД, установлены запрещающие знаки.

- Выписывают протоколы и разворачивают автобусы. Гости Крыма, путешествующие к вершине, вынуждены стоять безумные многочасовые очереди на канатной дороге, чтобы подняться, потом спуститься обратно вниз, - говорит крымчанка Анастасия.

Как сообщил ForPost источник в туристической сфере, официальные туроператоры обычно на Ай-Петри через Соколиное группы не возят, потому что это опасно.

- С одной стороны – страшнейший серпантин, с другой стороны – убитая дорога, - отметил источник.

По его словам, возмущаются по поводу постов ГИБДД в Соколином, в основном, предприниматели, которые работают нелегально.

ИСТОЧНИК KP.RU