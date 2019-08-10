От симферопольского аэропорта хотят запустить железнодорожный автоэкспресс в курортные города Крыма

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-10T09:27:48+03:00

Программу будут реализовывать по аналогии с Москвой

Изменить размер текста: A A

В Крыму хотят запустить железнодорожный экспресс от симферопольского аэропорта до куроротных городов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Мы с Ольгой Юрьевной Голодец обсудили ряд вопросов, связанных с тем, чтобы по аналогии с Москвой разработать предложение по реализации программы железнодорожного экспресса от аэропорта Симферополь во все туристические направления. Проработаем совместно. Договорились рабочую группу создать, – заявил глава Крыма.

В свою очередь вице-премьер правительства России Ольга Голодец отметила, что туристическая привлекательность полуострова растет с каждым годом. Это пожтверждает выросшее на 11% количество туристов по сравнению с прошлым годом.

- В Крыму уже отдохнули 4 млн туристов. Есть очень интересные моменты. Так, из общего числа прибывших в Крым 58% человек приехали через Крымский мост, - сказала Голодец.

По ее словам, этот показатель подчеркивает важность развития магистральной инфраструктуры, которая и обеспечивает доступность крымских курортов.

ИСТОЧНИК KP.RU