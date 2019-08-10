В Судаке сняли с гор мужчину, повредившего ногу
В районе Судака с горного хребта Кызыл-Кая спасатели сняли местного жителя, который не мог самостоятельно двигаться, потому что повредил ногу.
- 09.08 в 09:45 от дежурного ЕДДС городского округа Судак поступило сообщение о том, что в районе озера Ворон, мужчина повредил левую ногу. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Сотрудники чрезвычайного ведомства прибыли на место и выяснили, что судакчанин оступился на камнях и упал.
Спасатели оказали первую помощь, наложили шину.
- С помощью носилок спасатели транспортировали мужчину к служебному автомобилю. После чего доставили к автомобилю скорой помощи, - уточнили в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU