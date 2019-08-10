В Судаке сняли с гор мужчину, повредившего ногу

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-10T11:07:14+03:00

Он оступился на каменистой местности, упал и не смог самостоятельно двигаться

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В районе Судака с горного хребта Кызыл-Кая спасатели сняли местного жителя, который не мог самостоятельно двигаться, потому что повредил ногу.

- 09.08 в 09:45 от дежурного ЕДДС городского округа Судак поступило сообщение о том, что в районе озера Ворон, мужчина повредил левую ногу. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей, - сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сотрудники чрезвычайного ведомства прибыли на место и выяснили, что судакчанин оступился на камнях и упал.

Спасатели оказали первую помощь, наложили шину.

- С помощью носилок спасатели транспортировали мужчину к служебному автомобилю. После чего доставили к автомобилю скорой помощи, - уточнили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU