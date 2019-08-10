2019-08-10T12:32:06+03:00
Общество

10 раз отрежь: Украинец украл со склада «Крымтелекома» 800 кг кабеля

Заведено уголовное дело
Надежда ДАЦЮК
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Нанесен ущерб компании на 80 тысяч рублейНанесен ущерб компании на 80 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Крыму задержали украинца, который унес со склада компании «Крымтелеком» полтора километра кабеля. Общая стоимость украденного составляет около 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия, мужчина проникал на склад компании десять раз.

- Всего им было похищено полтора километра кабеля весом 800 кг стоимостью почти 80 тыс рублей. Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины, - проинформировали в пресс-службе.

Мужчину обвиняют по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище)

Заведено уголовное дело, его направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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