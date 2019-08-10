10 раз отрежь: Украинец украл со склада «Крымтелекома» 800 кг кабеля
В Крыму задержали украинца, который унес со склада компании «Крымтелеком» полтора километра кабеля. Общая стоимость украденного составляет около 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По версии следствия, мужчина проникал на склад компании десять раз.
- Всего им было похищено полтора километра кабеля весом 800 кг стоимостью почти 80 тыс рублей. Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины, - проинформировали в пресс-службе.
Мужчину обвиняют по пункту "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище)
Заведено уголовное дело, его направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Симферополя.
ИСТОЧНИК KP.RU