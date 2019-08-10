2019-08-10T17:54:30+03:00
Общество

За сутки в Крыму спасли 11 человек, которые могли бы утонуть

Одна компания слишком далеко заплыла на катамаране, а у второй сломался мотор на яхте
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ГУ МЧС по КрымуФото: ГУ МЧС по Крыму
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За сутки в море у побережья Ялты и Коктебеля было спасено одиннадцать человек.

Первый звонок поступил на пульт спасателей 9 августа в 20.25 вечера, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму.

Пять человек катались на катамаране в Коктебеле, но их начало уносить в открытое море течением. Водный транспорт унесло на 800 метров от берега, и самостоятельно добраться обратно компания не смогла.

- Группа спасателей на гидроцикле Yamaha оказала помощь молодым людям. Все пять человек оперативно были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались, – рассказали в пресс-службе.

Второй случай произошел в в акватории в районе поселка Понизовка. В 150 метрах от берега у парусной моторной яхты произошел разрыв троса руля. На борту было шесть человек. Спасатели получили сообщение о том, что требуется помощь, в 22.34.

- Парусная моторная яхта была взята на буксир и доставлена на базу ССК «Мрия». Спасенные туристы в медицинской помощи не нуждались, - добавили в ГУ МЧС по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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