"Женщина должна быть прикрыта": Фото девушки с глубоким декольте в Симферополе вызвало жаркие споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-10T17:56:25+03:00

За час под постом появилось больше ста комментариев [фото]

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В субботний летний вечер в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу внешнего вида девушек - что прилично, а что нет? Жаркие споры вызвала публикация фото девушки с глубоким декольте в симферопольской маршрутке.

- Пoчему девушки отпускают себя так низкo? А потом жалуются, что вoкруг извращенцы. Кoгда так одеваются, это говорит о том, что женщина доступна. Женщина должна быть прикрыта, а не доступна! - выразил свое мнение автор поста.

После этого под публикацией появилось больше ста комментариев всего за час.

Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

В основном девушку защищали и говорили, что ничего неприличного здесь нет. Мужская половина населения восхищалась формами девушки.

- Шикарная грудь, есть, что показывать. Автор, вам завидно, - написал комментатор Алексей.

Впрочем, девушки тоже оправдывали внешний вид.

- Бооооже мой, вот это развратница в сером кардигане, джинсах и летней черной майке. Вот ехала бы в топике и коротких шортах, где все видно, вот тогда бы годно было супер. А это прям никуда не годится вообще - слишком мало разврата, - смеется пользователь Юлия.

Некоторые начали шутить, что этот пост выложила пенсионерка:

- Внуки, заберите у бабушки смартфон.

Другие пользователи соцсетей предположили, что пост написала незамужняя женщина 30+.

Некоторые пользовательницы все же в мягкой форме высказали критику героине фото:

- Сейчас это инстаграм-тренд - продать себя подороже. Вот и ходят полуголые!

ИСТОЧНИК KP.RU