Владимир Путин прибыл на байк-шоу на «Урале»
Он подъехал к сцене и обратился к участникам фестиваля
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На байк-шоу, проходящее на горе Гасфорта под Севастополем, приехал президент России Владимир Путин.
Как сообщают очевидцы, президент приехал за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, его сопровождают врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, а также байкер, лидер клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.
Путин подъехал к сцене и обратился к участникам фестиваля.
Напомним, в этом году на сцене выступят группы «Пилот», «Сатисфакция», «Кипелов», а также Владимир Кузьмин и хэдлайнер фестиваля Григорий Лепс.
ИСТОЧНИК KP.RU