Владимир Путин прибыл на байк-шоу на «Урале»

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-10T18:37:57+03:00

Он подъехал к сцене и обратился к участникам фестиваля

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На байк-шоу, проходящее на горе Гасфорта под Севастополем, приехал президент России Владимир Путин.

Как сообщают очевидцы, президент приехал за рулем мотоцикла «Урал» с коляской, его сопровождают врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов, а также байкер, лидер клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Путин подъехал к сцене и обратился к участникам фестиваля.

Напомним, в этом году на сцене выступят группы «Пилот», «Сатисфакция», «Кипелов», а также Владимир Кузьмин и хэдлайнер фестиваля Григорий Лепс.

ИСТОЧНИК KP.RU