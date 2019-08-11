Погода в Крыму на 11 августа: снова жарко и сухо

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-11T08:39:43+03:00

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В ближайшие дни в Крыму будет жарко. Наконец, за окном - привычная августовская погода: солнечно, сухо.

- В воскресенье и в последующие трое суток Азорский антициклон принесет на полуостров тропический воздух, - рассказали в крымском гидрометцентре. - Установится сухая и жаркая погода, умеренный ветер будет дуть с северо-востока. Ночная температура воздуха составит 13…18, на побережье 19…23; дневная 28…33, в горах 21…26.

Осадков по всему полуострову не ожидается, переменная облачность.

Температура воды в Феодосии, Алуште и Ялте +22, в Евпатории, Черноморском +24, а в Керченском проливе и Азовском море аж +25.

ИСТОЧНИК KP.RU