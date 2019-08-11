2019-08-11T20:02:34+03:00
Общество

В крымских ЗАГСах все чаще проводят обряды имянаречения

По индивидуальным сценариям
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Минюст РКФото: Минюст РК
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В Крыму становятся все популярнее обряды имянаречения - торжественные регистрации новорожденных в ЗАГСе, которые проходят по индивидуальным сценариям.

По словам начальника Департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталии Пельо, такие праздники все чаще проходят в крымских отделах ЗАГС. Если раньше они проводились только по праздникам или в соответствии с церковным календарем, то теперь - в любые другие дни.

- На днях в Ялтинском городском отделе ЗАГС вручали первый документ малыша Александра - свидетельство о рождении его родителям Константину и Алине Виноградовым, а также провели торжественный обряд имянаречения, на котором рассказывали о происхождении замечательного русского имени, которое означает – «мужественный защитник», - передает пресс-служба Минюста Крыма.

Молодым родителям вручили воздушные шарики, цветы, а также символический подарок для малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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