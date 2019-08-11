Флайборд и пейнтбол: У подножия горы Гасфорта пройдет фестиваль экстремального туризма XFEST

11 Авг. 20:22 2019-08-11T20:22:53+03:00

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В Севастополе на территории Gasfort Holiday Park с 24 по 25 августа снова пройдет Фестиваль экстремального туризма XFEST.

- Он будет проходить уже в третий раз, и в этом году событие станет одним из самых масштабных в России! - заявляют организаторы.

В программе - показательные выступления спортсменов-экстремалов, танцевальный флешмоб, элементы авиашоу, выступления каскадеров, а также шоу TwistedMetal, где свои возможности продемонстрируют машины с гигантскими колесами. На закрытии фестиваля гостей ждет ночное свето-музыкальное шоу на воде с участием единственной в России команды флайбордистов, которые покажут трюки на аквабайках.

На фестивале будут работать 16 интерактивных площадок, где гости смогут попробовать различные экстремальные развлечения под руководством инструкторов: роуп-джампинг, слеклайн, зорбинг, а также пейнтбол, сап-поло и многое другое. Для детей будет работать отдельная развлекательная зона.

По вечерам для гостей будут выступать популярные артисты: МОТ, Кравц, ST Molly, Tony Tonite, Elvira T, PLC, а также группы «Градусы» и «Пицца».

Вход на фестиваль – бесплатный. К месту проведения события будет организован трансфер из разных районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU