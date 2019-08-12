2019-08-12T11:33:05+03:00
Происшествия

В Крымских горах пострадал парапланерист

Это уже 4-й случай в 2019 году
Сание ХАЛИЛОВА
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Фото: пресс-служба МЧС по Республике КрымФото: пресс-служба МЧС по Республике Крым
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42-летний парапланерист сильно травмировался в горах в Симферопольском районе. ЧП случилось 11 августа, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Когда спасатели прибыли на место, выяснили, что парапланерист сильно ушиб шею. Боль была настолько сильной, что стало понятно - без помощи врачей не обойтись. Специалисты доставили мужчину в “скорую помощь” в селе Мраморное.

Гора Таз-Тау в Симферопольском районе, на которой пострадал парапланерист, уже не первый раз звучит в подобного рода новостях - место, популярное среди любителей этого вида спорта, известно именно по причине травмирования спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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