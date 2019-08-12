Байк-шоу в Севастополе посетили более 70 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-12T11:42:34+03:00

Байк-шоу происходит в Крыму уже в 11-й раз Фото: Михаил ПАТЛИС

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В первый день байк-шоу мотоклуба “Ночные волки” приехало более 70 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Президент Российской Федерации Владимир Путин стал почетным гостем первого дня мероприятия. Он приехал на праздник на мотоцикле вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Байк-шоу - одно из главных событий августа в КрымуФото: Михаил ПАТЛИС

Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Юрий Розум и другие звездные гости приняли участие в шоу, которое проводится уже в 11-й раз. Мероприятие пользуется популярностью, потому что пропитано патриотической тематикой: байкеры полагаются на сюжеты из советской и российской истории, которые связаны с важными военными победами.

Байкеры готовят шоу на военно-патриотическую тематикуФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU