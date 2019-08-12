2019-08-12T11:42:34+03:00
Общество

Байк-шоу в Севастополе посетили более 70 тысяч человек

Одним из гостей мероприятия стал Владимир Путин
Сание ХАЛИЛОВА
Поделиться:
Байк-шоу происходит в Крыму уже в 11-й разБайк-шоу происходит в Крыму уже в 11-й разФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В первый день байк-шоу мотоклуба “Ночные волки” приехало более 70 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Президент Российской Федерации Владимир Путин стал почетным гостем первого дня мероприятия. Он приехал на праздник на мотоцикле вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Байк-шоу - одно из главных событий августа в Крыму Фото: Михаил ПАТЛИС

Байк-шоу - одно из главных событий августа в КрымуФото: Михаил ПАТЛИС

Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Юрий Розум и другие звездные гости приняли участие в шоу, которое проводится уже в 11-й раз. Мероприятие пользуется популярностью, потому что пропитано патриотической тематикой: байкеры полагаются на сюжеты из советской и российской истории, которые связаны с важными военными победами.

Байкеры готовят шоу на военно-патриотическую тематику Фото: Михаил ПАТЛИС

Байкеры готовят шоу на военно-патриотическую тематикуФото: Михаил ПАТЛИС

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму с 20 по 26 августа перекроют трассу «Судак - Миндальное - Солнечная»
Севастополец получил 2 года условно: Он нашел две банковские карточки и снял 28 000 рублей
Полицейские поймали наркодилера из Тульской области в Евпатории
Обиделся на начальство: На ЮБК мужчина украл оборудование на 500 тысяч рублей
В Керчи на пожаре спасли женщину
В Крымских горах пострадал парапланерист
В Крыму наркодилеру дали 8 лет колонии строгого режима
В Севастополе у пациентки роддома украли мобильный телефон
Погода в Крыму на 12 августа: сухо и тепло до + 34
Флайборд и пейнтбол: У подножия горы Гасфорта пройдет фестиваль экстремального туризма XFEST
В крымских ЗАГСах все чаще проводят обряды имянаречения
В Крыму прошли праздничные намазы в честь Курбан-байрама
В Крыму в три раза увеличилось количество автобусных рейсов от границы с Украиной
Погода в Крыму на 11 августа: снова жарко и сухо
Владимир Путин прибыл на байк-шоу на «Урале»
"Женщина должна быть прикрыта": Фото девушки с глубоким декольте в Симферополе вызвало жаркие споры в соцсетях
За сутки в Крыму спасли 11 человек, которые могли бы утонуть
10 раз отрежь: Украинец украл со склада «Крымтелекома» 800 кг кабеля
Симферопольцам до конца следующей недели представят новый проект капремонта улицы Александра Невского
В Судаке сняли с гор мужчину, повредившего ногу
От симферопольского аэропорта хотят запустить железнодорожный автоэкспресс в курортные города Крыма