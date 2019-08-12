Полицейские поймали наркодилера из Тульской области в Евпатории

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-12T13:44:55+03:00

Мужчину задержали и изъяли наркотики в крупных размерах

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25-летний молодой человек из Тульской области, проживающий в Севастополе, пытался спрятать в тайники “соль” и “экстази”, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

После обыска территории полицейские нашли в тайниках 34 полимерных капсулы с веществами. Задержанный признался, что приобрел через Интернет крупную партию, чтобы потом продать посредством “закладок”.

Следственный отдел возбудил против него уголовное дело, и преступнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом. Мужчину уже взяли под арест.

Экстази, как и наркотические соли, является сильнодействующим психотропным веществом, распространение которого запрещено ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU