2019-08-12T13:44:55+03:00
Происшествия

Полицейские поймали наркодилера из Тульской области в Евпатории

Мужчину задержали и изъяли наркотики в крупных размерах
Сание ХАЛИЛОВА
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Распространение психотропных веществ строго карается закономРаспространение психотропных веществ строго карается закономФото: Архив "КП"
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25-летний молодой человек из Тульской области, проживающий в Севастополе, пытался спрятать в тайники “соль” и “экстази”, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

После обыска территории полицейские нашли в тайниках 34 полимерных капсулы с веществами. Задержанный признался, что приобрел через Интернет крупную партию, чтобы потом продать посредством “закладок”.

Следственный отдел возбудил против него уголовное дело, и преступнику грозит от 10 до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом. Мужчину уже взяли под арест.

Экстази, как и наркотические соли, является сильнодействующим психотропным веществом, распространение которого запрещено ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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