Обиделся на начальство: На ЮБК мужчина украл оборудование на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-12T14:33:42+03:00

Мужчина отомстил руководству после того, как у него забрали пропуск

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В Ялте бывший работник санатория украл со склада оборудование для установки системы безопасности на общую сумму около 500 тысяч рублей. Его удалось вычислить по горячим следам - им оказался молодой парень 24 лет, не имевший ранее судимостей.

Мужчина проживал на территории санатория и работал на фирму, которая устанавливает это самое оборудование. Относился к работе он безответственно, и начальство лишило его пропуска на объект. Молодой человек решил отомстить работодателю и, зная все тонкости, попал на склад незамеченным.

Он похитил со склада видеорегистратор, управляемый коммутатор и двенадцать цветных стационарных купольных камер видеонаблюдения и спрятал их у себя дома.

На следующий день его заподозрили в мелком хищении в супермаркете, но так как паспорта с собой у него не было, пришлось в сопровождении полиции отправляться домой, где его уже ожидало руководство фирмы, так как они заметили пропажу.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Он задержан и признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU