2019-08-13T09:49:46+03:00
Экономика

Глава Крыма рассказал Путину, как будет решаться вопрос с высокими ценами

Эту проблему надеются устранить после запуска железнодорожного движения
Александра КОРШУНОВА
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Глава государства выслушал отчет Аксенова. Фото: официальный сайт президента РФГлава государства выслушал отчет Аксенова. Фото: официальный сайт президента РФ
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На встрече с Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов пожаловался на высокие цены на полуострове. Он отметил, что эту проблему пока решить не удается.

- Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста, - добавил Аксенов.

Он выразил мысль, что грузопоток даст республике «совсем другую ценовую политику».

Кроме того, сейчас решается вопрос о том, как и какие крупные предприятия будут заходить в Крым. Имеется в виду те, которые работают на оптово-розничном рынке.

Планируется построить два центра, планы по ним предоставят уже к 1 сентября.

- Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, все таки в этой ситуации нам будет полегче. Хотя благодаря федеральной поддержке и республиканскому бюджету Крым по сельскому хозяйству продвинулся тоже значительно вперед, - подчеркнул Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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