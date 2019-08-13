Глава Крыма рассказал Путину, как будет решаться вопрос с высокими ценами

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-13T09:49:46+03:00

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На встрече с Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов пожаловался на высокие цены на полуострове. Он отметил, что эту проблему пока решить не удается.

- Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста, - добавил Аксенов.

Он выразил мысль, что грузопоток даст республике «совсем другую ценовую политику».

Кроме того, сейчас решается вопрос о том, как и какие крупные предприятия будут заходить в Крым. Имеется в виду те, которые работают на оптово-розничном рынке.

Планируется построить два центра, планы по ним предоставят уже к 1 сентября.

- Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, все таки в этой ситуации нам будет полегче. Хотя благодаря федеральной поддержке и республиканскому бюджету Крым по сельскому хозяйству продвинулся тоже значительно вперед, - подчеркнул Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU