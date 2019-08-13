Один ранен, а второй погиб: В Крыму пострадали два дайвера

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-13T11:16:53+03:00

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В Черноморском районе произошла трагедия. Там погиб дайвер, а еще один получил ранения.

В МЧС Крыма сообщили, что первое ЧП произошло 9 августа. Спасателей просили перенести из труднодоступного места к машине «скорой» помощи пострадавшего. Оказалось, что 21-летний парень получил ранение в грудную клетку из подводного ружья.

К счастью, его удалось благополучно доставить в больницу.

Еще один, но уже трагический случай произошел на следующий день. В селе Межводное на скалах пропал дайвер.

Сотрудники МЧС, которые выехали на место, обнаружили тело мужчины. Сейчас ведется расследование.

По словам министра МЧС РК Сергея Шахова, увеличивается количество таких происшествий.

- В прошлом году дайвер погиб в Крыму, попав под прогулочный катер. И, к сожалению, уже и в этом году это не первые случаи таких происшествий, - добавил Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU