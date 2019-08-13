Один ранен, а второй погиб: В Крыму пострадали два дайвера
В Черноморском районе произошла трагедия. Там погиб дайвер, а еще один получил ранения.
В МЧС Крыма сообщили, что первое ЧП произошло 9 августа. Спасателей просили перенести из труднодоступного места к машине «скорой» помощи пострадавшего. Оказалось, что 21-летний парень получил ранение в грудную клетку из подводного ружья.
К счастью, его удалось благополучно доставить в больницу.
Еще один, но уже трагический случай произошел на следующий день. В селе Межводное на скалах пропал дайвер.
Сотрудники МЧС, которые выехали на место, обнаружили тело мужчины. Сейчас ведется расследование.
По словам министра МЧС РК Сергея Шахова, увеличивается количество таких происшествий.
- В прошлом году дайвер погиб в Крыму, попав под прогулочный катер. И, к сожалению, уже и в этом году это не первые случаи таких происшествий, - добавил Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU