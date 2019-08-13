2019-08-13T14:20:03+03:00
Общество

Ялта и Грозный стали городами-побратимами

Уже подписано соглашение о сотрудничестве
Александра КОРШУНОВА
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Планируется развивать совместный товарооборотПланируется развивать совместный товарооборотФото: "КП" Архив
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Столица Чечни, город Грозный, стал побратимом крымской Ялты. Уже подписано соглашение о сотрудничестве с мэром Русланом Алисултановым.

Как рассказал глава администрации Ялты Алексей Челпанов, весной в 2014 году чеченский народ был одним из первых, который поддержал жителей полуострова. Они также оказывали помощь в интеграции полуострова в правовое поле России. - Теперь и нам есть, что предложить. С удовольствием примем в наши летние лагеря детей из Чеченской Республики, да и нашим ребятам будет интересно посмотреть Грозный, - сообщил Челпанов.

Он подчеркнул, что будет развиваться и товарооборот, который выгоден двум городам. Также планируется совместно решать вопросы экологии, туризма, строительства.

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Города-побратимы Ялты: Калуга, Москва, Ницца, Родос, Латакия, Санта-Барбара, Риека, Баден-Баден, Батуми, Владикавказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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