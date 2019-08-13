Полицейские накрыли три канала поставки в Крым фальшивых купюр

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-13T17:21:46+03:00

Преступники сбывали фальшивки в Алуште, Феодосии и в Черноморском районе Крыма.

Преступники сбывали фальшивки на рынках и в овощных палатках

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Система сбыта фальшивых денег на полуострове была хорошо отлажена. Пресс-служба МВД по Республике Крым отмечает, что преступники покупали посылку с фальшивками в интернете, а затем сбывали липовые деньги в Алуште, Феодосии и в Черноморском районе. В ходу были купюры номиналом 2000 и 5000 рублей.

- Наиболее подверженными действиям фальшивомонетчиков стали мелкие объекты торговли - овощные палатки, продуктовые магазины и рынки, - сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Полицейские установили, что подделки несколько раз сбывались также при покупке товаров у населения через сайты объявлений.

В результате полиция задержала 5 человек. Всему квинтету теперь грозит статья № 186 Уголовного Кодекса РФ - изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Максимальное наказание, которое им грозит - лишение свободы до 15 лет и штраф до одного миллиона рублей.

Кстати, в первом полугодии 2019 года в Крыму выявлено свыше 140 поддельных купюр.

ИСТОЧНИК KP.RU