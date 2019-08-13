2019-08-13T16:43:51+03:00
Общество

Крымские полицейские оштрафовали водителей неисправных пассажирских автобусов

Несмотря на запрет, они продолжили возить людей
Александра КОРШУНОВА
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Материалы переданы в следственные органы. Фото: пресс-служба МВД по РКМатериалы переданы в следственные органы. Фото: пресс-служба МВД по РК
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Сотрудники МВД по Крыму выявили несколько нарушений в сфере пассажирских перевозок.

Так, в Армянске полицейские задержали микроавтобус, у которого были неисправны шина и колесо. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, а использовать эту машину запретили. Но он просто проигнорировал замечание и поехал дальше.

Такие же повреждения нашли и у автобуса в Бахчисарайском районе. Но водитель тоже продолжил осуществлять перевозки пассажиров на этом транспорте.

Чуть позже уже в Ялте задержали легковой автомобиль Ford-Tranzit. В нем не было ремней безопасности. В отношении водителя тоже составили административный протокол, но движение до устранения всех неполадок владелец продолжил.

- Теперь из-за того, что водители не устранили нарушения и продолжили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, материалы проверки переданы в следственные органы для принятия решения, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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