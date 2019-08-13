18-летний парень украл из самолета «Москва-Симферополь» спасательный жилет
В отделение линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» поступило сообщение о краже. Оказалось, что неизвестный похитил с борта самолета «Москва-Симферополь» спасательный жилет.
На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники охраны общественного порядка.
Они задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель города Электросталь.
Молодого человека «поймали» на выходе из зоны послеполетного досмотра.
- Спасательный жилет находился в его личных вещах. При опросе молодой человек не смог назвать причину своего поступка, - сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении похитителя. Ему может грозить лишение свободы сроком на два года или принудительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU