2019-08-13T17:46:51+03:00
Общество

18-летний парень украл из самолета «Москва-Симферополь» спасательный жилет

Полицейские задержали его по «горячим» следам
Александра КОРШУНОВА
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На нарушителя могут завести уголовное дело. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспортеНа нарушителя могут завести уголовное дело. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
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В отделение линейного отдела полиции в аэропорту «Симферополь» поступило сообщение о краже. Оказалось, что неизвестный похитил с борта самолета «Москва-Симферополь» спасательный жилет.

На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники охраны общественного порядка.

Они задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель города Электросталь.

Молодого человека «поймали» на выходе из зоны послеполетного досмотра.

- Спасательный жилет находился в его личных вещах. При опросе молодой человек не смог назвать причину своего поступка, - сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении похитителя. Ему может грозить лишение свободы сроком на два года или принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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