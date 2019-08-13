Пляж в Учкуевке затопило массами, похожими на фекальные

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-13T18:45:28+03:00

Отдыхающие плавают по соседству с коричневым пятном

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На севастопольском пляже «Учкуевка» отдыхающие запечатлели на фото разлив неоднородных масс на поверхности воды.

На кадрах видно, как на поверхности воды около берега плавает полоса светло-коричневого неоднородного вещества. Снимки прислали в редакцию телеканала НТС.

Судя по снимкам, отдыхающих совсем не беспокоит такое неприятное соседство, они спокойно плавают неподалеку.

Напомним, по состоянию на 9 августа в Севастополе еще три пляжа остаются непригодными для купания. По данным Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, взятые на микробиологические показатели пробы воды там не соответствуют нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU