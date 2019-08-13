Пляж в Учкуевке затопило массами, похожими на фекальные
Отдыхающие плавают по соседству с коричневым пятном
Фото: НТС
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На севастопольском пляже «Учкуевка» отдыхающие запечатлели на фото разлив неоднородных масс на поверхности воды.
На кадрах видно, как на поверхности воды около берега плавает полоса светло-коричневого неоднородного вещества. Снимки прислали в редакцию телеканала НТС.
Судя по снимкам, отдыхающих совсем не беспокоит такое неприятное соседство, они спокойно плавают неподалеку.
Напомним, по состоянию на 9 августа в Севастополе еще три пляжа остаются непригодными для купания. По данным Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, взятые на микробиологические показатели пробы воды там не соответствуют нормам.
ИСТОЧНИК KP.RU