2019-08-14T12:22:01+03:00
Общество

В Белогорском районе сгорело больше 150 гектаров леса

Полностью ликвидировать пожар еще не удалось [фото]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Пока полностью ликвидировать возгорание не удалось. Фото: пресс-служба МЧС РКПока полностью ликвидировать возгорание не удалось. Фото: пресс-служба МЧС РК
Изменить размер текста:

В Белогорском районе Крыма произошел крупный пожар. Там в селе Ударное вспыхнул огонь на территории лесничества.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели. Когда сотрудники МЧС туда прибыли, то площадь пожара составляла 10 гектаров.

Огонь распространялся стремительно. Фото: пресс-служба МЧС РК

Огонь распространялся стремительно. Фото: пресс-служба МЧС РК

Локализовать ЧП удалось только через несколько часов.

- Площадь пожара составила более 150 Га. Всего в ликвидации пожара было задействовано 63 человека и 22 единицы специализированной пожарно-спасательной техники. На месте продолжается окарауливание, о полной ликвидации пожара говорить еще не время, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Кроме того, 13 августа произошел пожар еще и в Перевальненском участковом лесничестве. Его площадь составила почти один гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымский танкист вынес четырехлетнего ребенка из горящей квартиры
Правительство Севастополя планирует обеспечить жителей дровами
Есения, Любомила и Радослав: Какие необычные имена дали крымчане своим детям в августе
В Симферопольском районе на пожаре спасли ребенка
На фасаде Госсовета Крыма появился российский герб
В центре Симферополя легковушка «влетела» в столб
Владимиру Путину рассказали, когда закончат строительство крымской трассы «Таврида»
В Ялте задержали сотрудника администрации за получение взятки
Летний зной: В Крыму 14 августа до 34 градусов жары
Пляж в Учкуевке затопило массами, похожими на фекальные
В Севастополе две новых школы не успеют достроить к 1 сентября
Волонтеры очистили от мусора крымский пещерный город Бакла
Следком проводит проверку по факту смерти дайвера в Крыму
18-летний парень украл из самолета «Москва-Симферополь» спасательный жилет