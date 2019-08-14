В Белогорском районе сгорело больше 150 гектаров леса

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-14T12:22:01+03:00

Пока полностью ликвидировать возгорание не удалось. Фото: пресс-служба МЧС РК

Полностью ликвидировать пожар еще не удалось [фото]

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В Белогорском районе Крыма произошел крупный пожар. Там в селе Ударное вспыхнул огонь на территории лесничества.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели. Когда сотрудники МЧС туда прибыли, то площадь пожара составляла 10 гектаров.

Огонь распространялся стремительно. Фото: пресс-служба МЧС РК

Локализовать ЧП удалось только через несколько часов.

- Площадь пожара составила более 150 Га. Всего в ликвидации пожара было задействовано 63 человека и 22 единицы специализированной пожарно-спасательной техники. На месте продолжается окарауливание, о полной ликвидации пожара говорить еще не время, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Кроме того, 13 августа произошел пожар еще и в Перевальненском участковом лесничестве. Его площадь составила почти один гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU