В Белогорском районе сгорело больше 150 гектаров леса
В Белогорском районе Крыма произошел крупный пожар. Там в селе Ударное вспыхнул огонь на территории лесничества.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели. Когда сотрудники МЧС туда прибыли, то площадь пожара составляла 10 гектаров.
Огонь распространялся стремительно. Фото: пресс-служба МЧС РК
Локализовать ЧП удалось только через несколько часов.
- Площадь пожара составила более 150 Га. Всего в ликвидации пожара было задействовано 63 человека и 22 единицы специализированной пожарно-спасательной техники. На месте продолжается окарауливание, о полной ликвидации пожара говорить еще не время, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Кроме того, 13 августа произошел пожар еще и в Перевальненском участковом лесничестве. Его площадь составила почти один гектар.
ИСТОЧНИК KP.RU