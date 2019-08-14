2019-08-14T15:19:56+03:00
Общество

На фасаде Госсовета Крыма появился российский герб

Теперь там красуется двуглавый металлический орел
Александра КОРШУНОВА
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Он находится над гербом Республики Крым. Фото: пресс-служба Госсовета РКОн находится над гербом Республики Крым. Фото: пресс-служба Госсовета РК
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Государственный герб Российской Федерации - двуглавый орел - установили на фасаде здания Госсовета Крыма.

До этого, до 2014 года, там находился украинский герб. А после, в течение пяти лет, это место пустовало.

- На днях установили герб Российской Федерации. Он находится над гербом Республики Крым, - рассказали "КП-Крым" в пресс-службе Госсовета РК.

Уточняется, что размеры нового герба - 2,6 на 2,3 метра.

СПРАВКА "КП"

Герб России - это двуглавый орел, который смотрит в разные стороны, охватывающий взглядом Европу и Азию. Символ этих двух начал, объединения и единства российских земель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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