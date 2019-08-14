В Симферопольском районе на пожаре спасли ребенка

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-14T14:33:27+03:00

К счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

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В поселке Грэсовский в Симферопольском районе произошел пожар. Возгорание вспыхнуло на первом этаже многоэтажного дома на пересечении улиц Энергетиков и Яблочкова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, там горела кухонная мебель в двухкомнатной квартире.

На место происшествия немедленно выехали спасатели.

- По прибытию сотрудники МЧС немедленно эвакуировали 3 человек, среди них ребенок. За 30 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание. Огнем уничтожена кухонная мебель. Площадь пожара составила 7 квадратных метров, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в этот же день на улице Никанорова в Симферополе загорелись вещи на балконе в квартире. Спасателям удалось успешно ликвидировать возгорание за 18 минут.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Всего с начала 2019 года в Крыму спасатели ликвидировали 2,6 тысячи пожаров и спасли 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU