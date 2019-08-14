В Симферопольском районе на пожаре спасли ребенка
В поселке Грэсовский в Симферопольском районе произошел пожар. Возгорание вспыхнуло на первом этаже многоэтажного дома на пересечении улиц Энергетиков и Яблочкова.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму, там горела кухонная мебель в двухкомнатной квартире.
На место происшествия немедленно выехали спасатели.
- По прибытию сотрудники МЧС немедленно эвакуировали 3 человек, среди них ребенок. За 30 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание. Огнем уничтожена кухонная мебель. Площадь пожара составила 7 квадратных метров, - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в этот же день на улице Никанорова в Симферополе загорелись вещи на балконе в квартире. Спасателям удалось успешно ликвидировать возгорание за 18 минут.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Всего с начала 2019 года в Крыму спасатели ликвидировали 2,6 тысячи пожаров и спасли 76 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU