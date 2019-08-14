Есения, Любомила и Радослав: Какие необычные имена дали крымчане своим детям в августе

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-14T15:53:32+03:00

Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала месяца в республике родилось восемь двоен

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Начало августа ознаменовалось настоящим бэби-бумом! С 1 по 10 число зафиксировали рекордное количество браков - 506 пар и рождений - 499 детей.

Больше всего свадеб сыграли в Симферополе - 179, Ялте - 57, Евпатории - 39, Джанкое - 24 и Керчи - 23.

Новорожденных также больше всего в крымской столице - 149, Феодосии и Евпатории - по 39, Джанкое - 35.

Кстати, с начала месяца много двое - 8 парных малышей.

И что интересно, из всего количества новорожденных больше всего мальчиков - 354, а девочек - 145.

- Согласно данным, крымские родители отдавали предпочтение необычным и редким именам - Оливия, Каталия, Любомила, Есения, Лев, Фазилет, Гурами, Адрианна, Рейан, Ниаль, Мелия, Гавриил, Радослав, - рассказали в пресс-службе Минюста Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU