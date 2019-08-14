Есения, Любомила и Радослав: Какие необычные имена дали крымчане своим детям в августе
Начало августа ознаменовалось настоящим бэби-бумом! С 1 по 10 число зафиксировали рекордное количество браков - 506 пар и рождений - 499 детей.
Больше всего свадеб сыграли в Симферополе - 179, Ялте - 57, Евпатории - 39, Джанкое - 24 и Керчи - 23.
Новорожденных также больше всего в крымской столице - 149, Феодосии и Евпатории - по 39, Джанкое - 35.
Кстати, с начала месяца много двое - 8 парных малышей.
И что интересно, из всего количества новорожденных больше всего мальчиков - 354, а девочек - 145.
- Согласно данным, крымские родители отдавали предпочтение необычным и редким именам - Оливия, Каталия, Любомила, Есения, Лев, Фазилет, Гурами, Адрианна, Рейан, Ниаль, Мелия, Гавриил, Радослав, - рассказали в пресс-службе Минюста Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU