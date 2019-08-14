Крымский танкист вынес четырехлетнего ребенка из горящей квартиры
В Крыму живет настоящий герой - сержант контрактной службы Михаил Аверин. Именно он, не раздумывая побежал на помощь мальчику, который оказался заложником огня. В этот момент ребенок находился на балконе на пятом этаже.
Пожар вспыхнул в квартире дома в поселке Перевальное, пишет «Крымская газета».
Мужчина зашел в задымленное помещение и вынес из квартиры четырехлетнего ребенка. После этого он передал мальчика соседям и начал бороться с огнем.
- Так бы на моем месте поступил каждый военнослужащий нашей части. Просто в это время именно я оказался в тревожном месте, - высказался герой.
Известно, что Михаил Аверин родился в Крыму, сейчас он вместе с женой воспитывает дочь. Девочке 3,5 года.
Танкист в совершенстве освоил грозную боевую машину.
ИСТОЧНИК KP.RU