2019-08-14T17:02:12+03:00
Общество

Крымский танкист вынес четырехлетнего ребенка из горящей квартиры

В этот момент малыш находился на балконе на пятом этаже
Александра КОРШУНОВА
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После этого он начал тушить пожар. Фото: "Крымская газета"После этого он начал тушить пожар. Фото: "Крымская газета"
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В Крыму живет настоящий герой - сержант контрактной службы Михаил Аверин. Именно он, не раздумывая побежал на помощь мальчику, который оказался заложником огня. В этот момент ребенок находился на балконе на пятом этаже.

Пожар вспыхнул в квартире дома в поселке Перевальное, пишет «Крымская газета».

Мужчина зашел в задымленное помещение и вынес из квартиры четырехлетнего ребенка. После этого он передал мальчика соседям и начал бороться с огнем.

- Так бы на моем месте поступил каждый военнослужащий нашей части. Просто в это время именно я оказался в тревожном месте, - высказался герой.

Известно, что Михаил Аверин родился в Крыму, сейчас он вместе с женой воспитывает дочь. Девочке 3,5 года.

Танкист в совершенстве освоил грозную боевую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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