2019-08-14T16:57:22+03:00
Общество

Правительство Севастополя планирует обеспечить жителей дровами

Люди хотят покупать этот товар по льготной цене
Александра КОРШУНОВА
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Власти города-героя будут думать, как покрыть дефицитВласти города-героя будут думать, как покрыть дефицитФото: Иван МАРКОВ
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Проблема с дровами жителям сел под Севастополем хорошо известно. Люди регулярно жалуются на то, что покупать их очень дорого.

Оказалось, что потребность в древесине в отопительный сезон составляет 7 000 кубометров. Но в настоящий момент она обеспечена только на 10 процентов.

В пресс-службе правительства города-героя сообщили, что врио губернатора города Михаил Развожаев поручил проработать механизм покрытия дефицита дров. Это касается жителей, у которых дома с печным отоплением.

- Есть запрос от населения на приобретение дров от лесхоза по льготной стоимости, люди привыкли к данной мере социальной поддержки. Надо подумать, как удовлетворить этот запрос. Посоветуйтесь с крымскими коллегами, может, у них есть излишки дров, которые можно закупить, чтобы покрыть дефицит, - поручил врио губернатора, пишет ForPost.

Сейчас жителям поставили тысячу кубометров дров. А еще 130 заявок находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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