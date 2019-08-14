Компания «Монолит» выпустит фотокнигу о великих крымских писателях, музыкантах и художниках

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-14T18:06:28+03:00

Это уже четвертое издание в рамках проекта «Любим Крым»

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Компания «Монолит» готовит фотокнигу «Крым вдохновляет» о деятелях искусства мирового масштаба, которые создали свои произведения в Крыму или посвящали их полуострову.

Это уже четвертое издание в рамках корпоративного проекта «Любим Крым».

- Идея рассказать об известных на весь мир писателях, поэтах, музыкантах, которые жили или путешествовали по Крыму, появилась еще прошлым летом. Это будет особенное издание, очень вдохновляющее. Мы подобрали ярких персонажей с интересными историями. Более того, в этом году образы вновь воплотят крымчане, которые, по нашему мнению, имеют наибольшее сходство с историческими личностями, – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом «Монолита» Оксана Афанасьева.

Образы великих поэтов и музыкантов воплотят крымчане, которые сходны с историческими личностями.

По ее словам, работа над книгой началась еще этой зимой. Совместно с event-агентством «Крылья» компания составила список исторических персонажей, разработала необычные сюжеты, подобрала героев, которые воплотят образы известных деятелей.

- Порядка 6 месяцев занял подготовительный этап. Благодаря поддержке Министерства культуры Республики Крым мы задействовали немало локаций музеев, дворцов, картинных галерей и различного реквизита, что добавит особенной атмосферы фотографиям. Уже подходит к концу съемочный процесс, после чего начнется этап верстки и долгожданный выпуск издания, – добавила Оксана Афанасьева.

Напомним, группа компаний «Монолит» реализует фотопроект «Любим Крым» на протяжении 3 лет, в рамках которого выпустила книги о природе, архитектуре, народах полуострова. Одна из главных задач проекта – презентовать полуостров как привлекательный туристический регион и популяризировать его историко-культурные и природные объекты.

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU