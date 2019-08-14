2019-08-14T18:06:28+03:00
Общество

Компания «Монолит» выпустит фотокнигу о великих крымских писателях, музыкантах и художниках

Это уже четвертое издание в рамках проекта «Любим Крым»
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба компании "Монолит".Фото: пресс-служба компании "Монолит".
Изменить размер текста:

Компания «Монолит» готовит фотокнигу «Крым вдохновляет» о деятелях искусства мирового масштаба, которые создали свои произведения в Крыму или посвящали их полуострову.

Это уже четвертое издание в рамках корпоративного проекта «Любим Крым».

- Идея рассказать об известных на весь мир писателях, поэтах, музыкантах, которые жили или путешествовали по Крыму, появилась еще прошлым летом. Это будет особенное издание, очень вдохновляющее. Мы подобрали ярких персонажей с интересными историями. Более того, в этом году образы вновь воплотят крымчане, которые, по нашему мнению, имеют наибольшее сходство с историческими личностями, – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом «Монолита» Оксана Афанасьева.

Образы великих поэтов и музыкантов воплотят крымчане, которые сходны с историческими личностями.

Образы великих поэтов и музыкантов воплотят крымчане, которые сходны с историческими личностями.

По ее словам, работа над книгой началась еще этой зимой. Совместно с event-агентством «Крылья» компания составила список исторических персонажей, разработала необычные сюжеты, подобрала героев, которые воплотят образы известных деятелей.

- Порядка 6 месяцев занял подготовительный этап. Благодаря поддержке Министерства культуры Республики Крым мы задействовали немало локаций музеев, дворцов, картинных галерей и различного реквизита, что добавит особенной атмосферы фотографиям. Уже подходит к концу съемочный процесс, после чего начнется этап верстки и долгожданный выпуск издания, – добавила Оксана Афанасьева.

Напомним, группа компаний «Монолит» реализует фотопроект «Любим Крым» на протяжении 3 лет, в рамках которого выпустила книги о природе, архитектуре, народах полуострова. Одна из главных задач проекта – презентовать полуостров как привлекательный туристический регион и популяризировать его историко-культурные и природные объекты.

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте врачи спасли мужчину с двумя ножевыми ранениями в шею
Виктор Баранец в Симферополе встретится с читателями и презентует книгу о Крымской весне
В Севастополе неизвестные пилят парк напротив торгового центра «Муссон»
Крымский танкист вынес четырехлетнего ребенка из горящей квартиры
Правительство Севастополя планирует обеспечить жителей дровами
Есения, Любомила и Радослав: Какие необычные имена дали крымчане своим детям в августе
В Симферопольском районе на пожаре спасли ребенка
На фасаде Госсовета Крыма появился российский герб
В Белогорском районе сгорело больше 150 гектаров леса
В центре Симферополя легковушка «влетела» в столб
Владимиру Путину рассказали, когда закончат строительство крымской трассы «Таврида»
В Ялте задержали сотрудника администрации за получение взятки
Летний зной: В Крыму 14 августа до 34 градусов жары
Пляж в Учкуевке затопило массами, похожими на фекальные
В Севастополе две новых школы не успеют достроить к 1 сентября
Волонтеры очистили от мусора крымский пещерный город Бакла
Следком проводит проверку по факту смерти дайвера в Крыму
18-летний парень украл из самолета «Москва-Симферополь» спасательный жилет