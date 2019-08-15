2019-08-15T15:12:54+03:00
Общество

С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского

Уже разработана схема объезда
Александра КОРШУНОВА
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Это связано с проведением капитального ремонтаЭто связано с проведением капитального ремонтаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В субботу, 17 августа, в Симферополе частично перекроют улицу Александра Невского. Будет закрыт участок от площади Советской до Суворовского спуска.

- С 00.00 часов субботы, 17 августа, вводится ограничение на проезд всех видов транспорта от площади Советской до Суворовского спуска. Перекрытие связано с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Александра Невского, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Схема объезда. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Схема объезда. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Уже разработана схема объезда. Согласно карте, движение будет осуществляться по улице Менделеева.

В администрации попросили заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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