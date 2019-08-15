С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
В субботу, 17 августа, в Симферополе частично перекроют улицу Александра Невского. Будет закрыт участок от площади Советской до Суворовского спуска.
- С 00.00 часов субботы, 17 августа, вводится ограничение на проезд всех видов транспорта от площади Советской до Суворовского спуска. Перекрытие связано с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Александра Невского, - уточнили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Схема объезда. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Уже разработана схема объезда. Согласно карте, движение будет осуществляться по улице Менделеева.
В администрации попросили заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU