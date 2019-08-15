В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-15T16:33:30+03:00

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

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Полицейские задержали в Керчи двух торговцев наркотиками. Ими оказались ранее не судимые 23-летние парень и девушка.

Правоохранители выяснили, что они распространяли амфетамин и другие психотропные препараты.

- В ходе обысков у нарушителей нашли и изъяли 105 приготовленных к продаже свертков амфетамина и 3,4-метилендиокси-N-метамфетамин (экстази). Причем большая часть фасованного дурмана, а именно 95 свертков амфетамина, находилась в квартире, где зарегистрирована девушка, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Кроме этого, при себе у них были два пистолета - газовый и пневматический. На один из нх у собственника не было документов. Также у пары изъяли 166 тысяч рублей и тысячу долларов.

В отношении жителей возбуждено уголовное дело, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Сейчас подозреваемые находятся по стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU