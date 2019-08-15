На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей
В Крыму завершилась электронная регистрация наблюдателей. Они будут следить за порядком в единый день голосования, который состоится 8 сентября.
В этот день жители будут определяться с кандидатурами тех депутатов, которых хотят видеть в Госсовете Крыма.
Как сообщил председатель ОП РК Григорий Иоффе, корпус из общественных наблюдателей сейчас формируют. Перед ними стоит задача проверить, как реализовывается право граждан на выбор, пишет Крымское информационное агентство.
- У нас была открытая электронная регистрация общественных наблюдателей, которые должны быть совершенно нейтральны, - уточнил Иоффе.
Он дополнил, что на участках будет работать по два общественных наблюдателя. В лидерах по их количеству - Ялта, Симферополь и Керчь.
ИСТОЧНИК KP.RU