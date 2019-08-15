2019-08-15T17:53:20+03:00
Общество

На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей

Единый день голосования назначен на 8 сентября
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
На участках будет работать по два таких человекаНа участках будет работать по два таких человекаФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
Изменить размер текста:

В Крыму завершилась электронная регистрация наблюдателей. Они будут следить за порядком в единый день голосования, который состоится 8 сентября.

В этот день жители будут определяться с кандидатурами тех депутатов, которых хотят видеть в Госсовете Крыма.

Как сообщил председатель ОП РК Григорий Иоффе, корпус из общественных наблюдателей сейчас формируют. Перед ними стоит задача проверить, как реализовывается право граждан на выбор, пишет Крымское информационное агентство.

- У нас была открытая электронная регистрация общественных наблюдателей, которые должны быть совершенно нейтральны, - уточнил Иоффе.

Он дополнил, что на участках будет работать по два общественных наблюдателя. В лидерах по их количеству - Ялта, Симферополь и Керчь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов
В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление
В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю
В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками
С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»
Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
В Крыму поймали рыболова-браконьера
В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке