На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-15T17:53:20+03:00

На участках будет работать по два таких человека Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

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В Крыму завершилась электронная регистрация наблюдателей. Они будут следить за порядком в единый день голосования, который состоится 8 сентября.

В этот день жители будут определяться с кандидатурами тех депутатов, которых хотят видеть в Госсовете Крыма.

Как сообщил председатель ОП РК Григорий Иоффе, корпус из общественных наблюдателей сейчас формируют. Перед ними стоит задача проверить, как реализовывается право граждан на выбор, пишет Крымское информационное агентство.

- У нас была открытая электронная регистрация общественных наблюдателей, которые должны быть совершенно нейтральны, - уточнил Иоффе.

Он дополнил, что на участках будет работать по два общественных наблюдателя. В лидерах по их количеству - Ялта, Симферополь и Керчь.

ИСТОЧНИК KP.RU