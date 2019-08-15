В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-15T17:40:18+03:00

По состоянию на 1 июля действует тариф 3000 рублей за гигакалорию Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Крыму с 1 сентября планируют снизить планку предельного тарифа на отопление. С 1 июля, напомним, был утвержден тариф три тысячи рублей за гигакалорию.

- Да, на сегодня мы должны признать, что тарифы в сфере теплоснабжения в Республике Крым выше, чем в других субъектах ЮФО. Сегодня принято решение и на этапе подписания находится поручение, которым с 1 сентября текущего года поручено снизить планку предельного тарифа на тепловую энергию с 3 тысяч до 2400 (вместе с НДС - Ред.) рублей, - сообщил председатель комитета по ценам и тарифам Крыма Юрий Новосад.

По его словам, такой размер тарифа примерно соответствует уровню других субъектов Южного федерального округа. Поручение снизить тариф согласовано с министерством финансов Крыма, передает "Крымская газета".

Чиновник отметил, что снижение тарифа потребует выделение компенсаций из бюджета Крыма ресурсоснабжающим организациям. Поскольку тариф, установленный для населения, будет ниже реальных затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU