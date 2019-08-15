В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В Симферополе задержали двоих граждан соседнего государства, которые незаконно сбывали фальшивые банкноты номиналом в 1000 рублей на одном из рынков Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Полицейские задержали мошенников и нашли у них восемь фальшивых купюр. Еще 40 нашли в доме, где они жили.
Была проведена экспертиза, по которой установлено, что изъятые купюры изготовили в основном с помощью струйной печати.
Правоохранители установили, что цех по изготовлению фальшивок находится не на территории России. Также полиция выяснила, что одного из задержанных привлекали к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело, устанавливается, кто еще причастен к преступлению и выясняются факты сбыта поддельных купюр.
ИСТОЧНИК KP.RU