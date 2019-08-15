В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами

СЕГОДНЯ 18:51 2019-08-15T19:22:16+03:00

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В Симферополе задержали двоих граждан соседнего государства, которые незаконно сбывали фальшивые банкноты номиналом в 1000 рублей на одном из рынков Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Полицейские задержали мошенников и нашли у них восемь фальшивых купюр. Еще 40 нашли в доме, где они жили.

Была проведена экспертиза, по которой установлено, что изъятые купюры изготовили в основном с помощью струйной печати.

Правоохранители установили, что цех по изготовлению фальшивок находится не на территории России. Также полиция выяснила, что одного из задержанных привлекали к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается, кто еще причастен к преступлению и выясняются факты сбыта поддельных купюр.

ИСТОЧНИК KP.RU