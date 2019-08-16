2019-08-16T09:12:47+03:00
Общество

Ревнивый севастополец заплатит штраф за размещение интимных фотографий супруги

Александра КОРШУНОВА
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Он заплатит женщине еще и за нанесение морального вредаОн заплатит женщине еще и за нанесение морального вредаФото: Александра КОРШУНОВА
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Гагаринский суд Севастополя признал виновным 30-летнего местного жителя виновным в нарушении прав на тайную переписки, телефонных переговоров и личной жизни.

И это все мужчина делал в отношении своей собственной жены.

Оказалось, что еще в феврале прошлого года он на почве ревности установил ей на мобильный телефон программу, позволяющую читать ее личную переписку и прослушивать телефонные переговоры.

Этим он занимался вплоть до мая.

Кроме этого, он получил доступ к ее страничке в соцсети «Вконтакте», где уже даже отправлял сообщения от имени супруги. Муж изменил пароль и теперь уже полностью завладел ее данными.

Женщина начала догадываться, что муж следит за ней и, устав от его ревности, решила уйти. Но мужчине это не понравилось. Чтобы опорочить супругу, он разместил на страничке в соцсети ее интимные фотографии.

Пароль он изменил, поэтому девушка просто не могла удалить снимки.

- За нарушение прав и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, мужчине назначили штраф в размере 80 000 рублей и взыскал в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 50 000 рублей, - рассказали в пресс-службе суда.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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