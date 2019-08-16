2019-08-16T09:50:22+03:00
Происшествия

Украинец получил три года тюрьмы за попытку ввезти в Крым запрещенное вещество

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Его задержали в пункте пропуска "Армянск"Его задержали в пункте пропуска "Армянск"Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Гражданин Украины пытался провезти на полуостров запрещенное вещество для изготовления «тяжелых» наркотиков. 51-летнего мужчину, жителя Николаевской области, задержали в пункте пропуска «Армянск».

Это произошло в ноябре 2018 года.

Опасное вещество у него обнаружила служебная собака. Оно находилось в потайном кармане украинца - флакон с жидкостью прозрачного цвета.

- Проведенное химическое исследование установило, что это - ангидрид уксусной кислоты общей массой более 80 граммов. Оно включено в список прекурсоров, запрещенных к обращению и подлежащих контролю на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

В том же году в отношении нарушителя возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил его к 3 года и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте производитель мороженого задолжал своим сотрудникам 1 миллион рублей
В Крыму откроется Центр воспалительных заболеваний кишечника
Ревнивый севастополец заплатит штраф за размещение интимных фотографий супруги
Первые пассажиры самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, прилетели в Крым
В Симферополе задержали иностранцев, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами
В центре Симферополя изменится схема движения троллейбусов
В Крыму с 1 сентября планируют снизить тариф на отопление
На выборах депутатов в Госсовет Крыма будет работать 1,5 тысячи общественных наблюдателей
В Алуште задержали двух чиновников, которые покрывали стихийную торговлю
В Керчи полицейские задержали парня и девушку, которые торговали наркотиками
С 17 августа в Симферополе перекроют улицу Александра Невского
Следком возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь»
Рейс «Уральских авиалиний» из Симферополя в Москву отменили
В аэропорту «Симферополь» создан оперативный штаб после ЧП с самолетом
После жесткой посадки самолета «Москва-Симферополь» в больницу госпитализировали 23 человека
В Крыму поймали рыболова-браконьера
В Симферополе 15 августа частично отключат свет на 2 улицах и в Каменке