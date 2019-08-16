Украинец получил три года тюрьмы за попытку ввезти в Крым запрещенное вещество

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-16T09:50:22+03:00

Его задержали в пункте пропуска "Армянск" Фото: Анастасия ЖУКОВА

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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Гражданин Украины пытался провезти на полуостров запрещенное вещество для изготовления «тяжелых» наркотиков. 51-летнего мужчину, жителя Николаевской области, задержали в пункте пропуска «Армянск».

Это произошло в ноябре 2018 года.

Опасное вещество у него обнаружила служебная собака. Оно находилось в потайном кармане украинца - флакон с жидкостью прозрачного цвета.

- Проведенное химическое исследование установило, что это - ангидрид уксусной кислоты общей массой более 80 граммов. Оно включено в список прекурсоров, запрещенных к обращению и подлежащих контролю на территории Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

В том же году в отношении нарушителя возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил его к 3 года и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU