В Крыму откроется Центр воспалительных заболеваний кишечника

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-16T09:52:56+03:00

Специализированное отделение развернется на базе больницы им. Н.А. Семашко

Изменить размер текста: A A

В Крыму планируется открыть дополнительное специализированное отделение по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника. Открыть его планируют на базе профильных отделений ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».

- Открытие Центра ВЗК обеспечит возможность оказания медицинской помощи с применением фактора преемственности профильных специалистов, - заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма. - Для выполнения возложенных задач Центр будет использовать диагностические и лечебные ресурсы структурных подразделений: эндоскопического, радиологического, лабораторного, патологоанатомического.

Правда, конкретные сроки открытия Центра не уточняются. Сейчас только создана комиссия по лечению пациентов с заболеваниями кишечника. Отмечается, что в эту комиссию вошли врачи смежных специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU