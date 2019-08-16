2019-08-16T09:52:56+03:00
Общество

В Крыму откроется Центр воспалительных заболеваний кишечника

Специализированное отделение развернется на базе больницы им. Н.А. Семашко
Олег МЫЛЬНИКОВ
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В Крыму планируется открыть дополнительное специализированное отделение по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника. Открыть его планируют на базе профильных отделений ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко».

- Открытие Центра ВЗК обеспечит возможность оказания медицинской помощи с применением фактора преемственности профильных специалистов, - заявили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма. - Для выполнения возложенных задач Центр будет использовать диагностические и лечебные ресурсы структурных подразделений: эндоскопического, радиологического, лабораторного, патологоанатомического.

Правда, конкретные сроки открытия Центра не уточняются. Сейчас только создана комиссия по лечению пациентов с заболеваниями кишечника. Отмечается, что в эту комиссию вошли врачи смежных специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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