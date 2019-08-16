В парках Симферополя будут установлены дополнительные видеокамеры

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-16T14:48:57+03:00

Входы и выходы в общественные места города поставят под видеонаблюдение

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Цель установки камер в общественных местах предельно проста - предупреждение преступлений. Система видеофиксации будет дополнительно установлена на входах и выходах в парки, скверы и других общественных местах Симферополя. В первую очередь планируется установить камеры в «Детском парке», а затем в парке имени Гагарина.

- Была достигнута договоренность об установке уже в августе 2019 года видеокамер на входах и выходах в парк имени Гагарина, - сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик. - До ноября видеокамеры будут установлены вдоль набережной реки Салгир.

На этом список мест не ограничивается. Определение мест в крымской столице, где необходимо видеонаблюдение проводятся на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации города.

Весь видеопоток будет передаваться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города для хранения, регистрации и обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU