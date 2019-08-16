2019-08-16T16:14:37+03:00
Происшествия

Водитель "Шевроле-Нива" погиб при падении с мыса Меганом

Спасатели обнаружили автомобиль в глубине ущелья
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Автомобиль вылетел с грунтовой дороги в глубокое ущелье. Фото пресс-службы МЧС по Крыму.Автомобиль вылетел с грунтовой дороги в глубокое ущелье. Фото пресс-службы МЧС по Крыму.
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В службу спасения поступило сообщение о том, что в глубине ущелья мыса Меганом находится упавший автомобиль. Возможно, есть пострадавшие.

Уже в темноте спасатели нашли в ущелье, среди деревьев слетевший с дороги автомобиль.

- На расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль «Шевроле Нива», - рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Специалисты спустились по склону к машине и обнаружили в салоне автомобиля мужчину без признаков жизни. 50-летний мужчина скончался на месте.

- После осмотра места происшествия крымские спасатели с помощью носилок доставили тело мужчины к спецавтомобилю, - добавил Сергей Шахов.

В настоящий момент ведется расследование.

МЧС по Крыму просит всех, кто стал участником или свидетелем трагедии обратиться в службу спасения по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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