Водитель "Шевроле-Нива" погиб при падении с мыса Меганом
В службу спасения поступило сообщение о том, что в глубине ущелья мыса Меганом находится упавший автомобиль. Возможно, есть пострадавшие.
Уже в темноте спасатели нашли в ущелье, среди деревьев слетевший с дороги автомобиль.
- На расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль «Шевроле Нива», - рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Специалисты спустились по склону к машине и обнаружили в салоне автомобиля мужчину без признаков жизни. 50-летний мужчина скончался на месте.
- После осмотра места происшествия крымские спасатели с помощью носилок доставили тело мужчины к спецавтомобилю, - добавил Сергей Шахов.
В настоящий момент ведется расследование.
МЧС по Крыму просит всех, кто стал участником или свидетелем трагедии обратиться в службу спасения по телефону «101».
ИСТОЧНИК KP.RU