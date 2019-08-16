2019-08-16T17:57:41+03:00
Происшествия

Избитый в Ялте московский священник заявил о давлении на него со стороны полиции

Полиция начала проведение служебной проверки
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Набережная Ялты иногда становится не самым лучшим местом времяпрепровождения.Набережная Ялты иногда становится не самым лучшим местом времяпрепровождения.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
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Конфликт между уличным артистом и священником произошел вечером на набережной Ялты. Словесная перепалка переросла в драку. ПО этому поводу московский священник Алексей Забелин написал в Facebook, что человек в белом и отпихнул его сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка занята.

- От неожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову, - заявил Забелин.

Полиция конфликт пресекла. Стороны обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Священник доставлен в Ливадийскую горбольницу. Позже священнослужитель опубликовал пост о том, что со стороны МВД на него было оказано психологическое давление.

- Пришел замначальника уголовного розыска и стал меня психологически прессовать, - написал Забелин. - Говорит, что я создал им проблемы. Четкое ощущение, что дело хотят замять или повернуть в сторону моей вины.

В любом случае, заявления приняты от обеих сторон конфликта. Полиция проводит служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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