2019-08-17T08:54:14+03:00
Общество

На въезде в Симферополь запускается реверсивное движение

Движение в город со стороны Феодосии в город будет трехполосным
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Первые реверсивные светофоры в Крыму установлены при въезде в Симферополь.Первые реверсивные светофоры в Крыму установлены при въезде в Симферополь.
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"Пробкам" - бой: въезд в крымскую столицу со стороны Феодосии станет трехполосным. За счет организации реверсивного движения власти города планируют увеличить пропускную способность дороги.

Если конкретно, то реверсивка появится на 2-х участках: от съезда «Восточного автовокзала» до развязки на село Трудовое и в районе гипермаркета «Новацентр».

- Изменения помогут разгрузить участок, снизив интенсивность транспортного потока на въезде в столицу, - пишет пресс-служба министерства транспорта Симферополя.

Специалисты ГУП РК «Крымавтодор» нанесли разметку и установили 85 дорожных знаков, в том числе 2 панно с информацией о реверсивном движении. Будьте внимательны!

Добавим, что для удобства водителей разработаны альтернативные маршруты. К примеру, в сторону трассы Джанкой – Саки – Евпатория можно проехать через село Урожайное, сообщает минтранс Крыма. На Алушту и Ялту можно проехать через Денисовку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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