Сезон виноделия в Крыму объявлен открытым
На полуострове начался сбор урожая. Винодельческие предприятия начали срезать кисти столовых и технических сортов винограда.
- На сегодня крымские аграрии собрали более 135 тонн винограда с площади 56 гектаров, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Всего в 2019 году мы планируем собрать порядка 80 тысяч тонн винограда.
Накануне старейший винзавод России «Массандра» официально объявил сезон виноделия открытым.
- Надеемся на хороший сезон и благоприятную погоду, - говорится в сообщении «Массандры» в Facebook. - Наши агрономы всегда осторожны в прогнозах, но говорят, что если погода не подведет урожай будет хорошим.
Общая площадь виноградников в Республике Крым составила почти 19 тысяч гектаров, из них в стадии плодоношения находятся около 16 тысяч гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU