Сезон виноделия в Крыму объявлен открытым

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-17T09:44:49+03:00

Аграрии планируют собрать в этом сезоне 80 тысяч тонн винограда

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На полуострове начался сбор урожая. Винодельческие предприятия начали срезать кисти столовых и технических сортов винограда.

- На сегодня крымские аграрии собрали более 135 тонн винограда с площади 56 гектаров, - сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - Всего в 2019 году мы планируем собрать порядка 80 тысяч тонн винограда.

Накануне старейший винзавод России «Массандра» официально объявил сезон виноделия открытым.

- Надеемся на хороший сезон и благоприятную погоду, - говорится в сообщении «Массандры» в Facebook. - Наши агрономы всегда осторожны в прогнозах, но говорят, что если погода не подведет урожай будет хорошим.

Общая площадь виноградников в Республике Крым составила почти 19 тысяч гектаров, из них в стадии плодоношения находятся около 16 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU