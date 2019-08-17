В Крепости Керчь обнаружен склад боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-17T11:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока туристы и местные жители ждут открытия Крепости Керчь для посещения, спецы МЧС России продолжают очищать её территорию от «Эха войны». Накануне там были обнаружены боеприпасы, пролежавшие в земле более 70-ти лет.

- Во время работ по разминированию территории Крепости Керчь обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной Войны, - сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым. - Найденные опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 1700 шт. и 1 фугасная авиабомба весом 100 кг.

Из-за ожесточенных боев во время войны Крепость Керчь до сих пор хранит в земле немало опасных находок, сохранивших свою боевую способность. В данном случае, найденные авиабомбы извлечены из земли и переданы для уничтожения на спецполигоне, сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

"Эхо войны" в Крепости Керчь. Фото пресс-службы МЧС по Республике Крым.

Работы по разминированию территории Крепости Керчь будут продолжаться до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU