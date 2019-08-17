В Ялте начали работать «экспресс-такси» до плато Ай-Петри и обратно

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-17T12:44:51+03:00

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Похоже, что министерство транспорта Крыма, ГИБДД и администрация Ялты решили навести небольшой лоск в одном из самых популярных туристических направлений. Как сообщает минтранспорта Крыма, в Ялте начали работать специальные кассы на «экспресс-такси». Перевозчики готовы обеспечить трансфер на плато Ай-Петри и обратно за фиксированную сумму. Стоимость проезда - 450 рублей.

- Минтранс, ГИБДД и администрация Ялты разработали и провели комплекс мероприятий для обеспечения комфортных перевозок из Ялты на плато Ай-Петри, - сообщает пресс-служба ведомства. - Такси отправляются от нижней платформы автовокзала, а также нижней и верхней станций канатной дороги Мисхор – Ай-Петри.

Добавим, дорога на плато Ай-Петри закрыта для движения грузового транспорта и автобусов. На легковой транспорт, весом до 3,5 тонн это ограничение не распространяется. Предупреждающая информация размещена на стенде при въезде на дорогу со стороны Ялты.

ИСТОЧНИК KP.RU