2019-08-17T14:24:40+03:00
Общество

В воду Гагаринского парка запустили плавающие клумбы.

Вазоны с бразильским многолетником будут украшать Симферопольский парк до осени
Олег МЫЛЬНИКОВ
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При регулярном поливе растение растёт быстро и может достигать до 3-4 метров в объеме. Фото пресс-службы администрации Симферополя.При регулярном поливе растение растёт быстро и может достигать до 3-4 метров в объеме. Фото пресс-службы администрации Симферополя.
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В новых экспериментальных клумбах растёт гуннера рукавчатая. Это теплолюбивое растение - самый крупный многолетник мира, сообщил директор городских парков Антон Якулевич. Для парка запуск плавучих клумб - эксперимент.

– В круглые понтоны вставлены большие пластиковые вазоны, дно которых находится под водой. Оттуда через небольшие отверстия растение подпитывается влагой, - уточнил Антон Якулевич.

Гуннера рукавчатая родом из Бразилии. Его крупные листья могут дать убежище нескольким взрослым людям. Однако, многолетник не переносит холода, поэтому при похолодании до 10 градусов растение отправят на зимовку в оранжерею «Детского парка». Весной его вернут в парк.

- В следующем году количество плавающих клумб в пруду Гагаринского парка планируется увеличить, – отметил Антон Якулевич.

Бразильская гуннера достаточно быстро растет и в объемах может достигать 3-4 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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